Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бездомный экс-боец ЧВК «Вагнер» забил костылем собутыльника

«Осторожно, новости»: экс-боец ЧВК «Вагнер» забил костылем собутыльника

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» забил костылем собутыльника, с которым не поделил подъезд для ночлега. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, бездомный мужчина по имени Александр, который до этого участвовал в боях в зоне специальной военной операции (СВО), двое суток спал в многоэтажке в московском районе Тушино. На третий день, выпив бутылку водки и две банки пива, он вышел на улицу и встретил незнакомых мужчину и женщину. Александр предложил им выпить, после чего они вернулись в подъезд и продолжили застолье.

В какой-то момент неизвестные потребовали от Александра покинуть подъезд, поскольку в нем уже поселилась другая бездомная женщина. При этом ветеран заявлял, что не видел ее в течение двух суток. Конфликт удалось свести на нет, после чего женщина ушла, а Александр продолжил общаться с ее другом. В ходе разговора мужчины поссорились, и в адрес бывшего «вагнеровца» посыпались оскорбления. В ответ на это Александр молча ударил собеседника в лоб, а затем нанес еще четыре удара его костылем. После этого мужчина ушел ночевать в соседний подъезд, а наутро его собутыльника без признаков жизни обнаружил участковый.

Участника СВО задержали, а в сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии.

8 ноября стало известно, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых обвиняли в нападении на женщину в Свердловской области, вышли из СИЗО и уехали в зону проведения специальной военной операции.

Ранее в Екатеринбурге поймалипоймали участника СВО с наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами