Бездомный экс-боец ЧВК «Вагнер» забил костылем собутыльника

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» забил костылем собутыльника, с которым не поделил подъезд для ночлега. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, бездомный мужчина по имени Александр, который до этого участвовал в боях в зоне специальной военной операции (СВО), двое суток спал в многоэтажке в московском районе Тушино. На третий день, выпив бутылку водки и две банки пива, он вышел на улицу и встретил незнакомых мужчину и женщину. Александр предложил им выпить, после чего они вернулись в подъезд и продолжили застолье.

В какой-то момент неизвестные потребовали от Александра покинуть подъезд, поскольку в нем уже поселилась другая бездомная женщина. При этом ветеран заявлял, что не видел ее в течение двух суток. Конфликт удалось свести на нет, после чего женщина ушла, а Александр продолжил общаться с ее другом. В ходе разговора мужчины поссорились, и в адрес бывшего «вагнеровца» посыпались оскорбления. В ответ на это Александр молча ударил собеседника в лоб, а затем нанес еще четыре удара его костылем. После этого мужчина ушел ночевать в соседний подъезд, а наутро его собутыльника без признаков жизни обнаружил участковый.

Участника СВО задержали, а в сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии.

8 ноября стало известно, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых обвиняли в нападении на женщину в Свердловской области, вышли из СИЗО и уехали в зону проведения специальной военной операции.

Ранее в Екатеринбурге поймалипоймали участника СВО с наркотиками.