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В Екатеринбурге задержали помилованного Путиным ракетчика

Помилованного Путиным ракетчика задержали с наркотиками в Екатеринбурге

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), принимавшего участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. У мужчины обнаружили наркотики, сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник.

По информации издания, задержанный имеет шесть судимостей. Последнюю он погасил в августе 2022 года — после указа президента России Владимира Путина о помиловании.

Как рассказал источник, вечером 3 ноября в районе Семи Ключей военнослужащий забрал «закладку» с наркотиками и был задержан правоохранителям. Против мужчины возбуждено уголовное дело, которое расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону.

В августе сообщалось, что в Екатеринбурге экс-участник спецоперации ворвался в салон красоты с гранатой и напал на свою бывшую девушку. Инцидент произошел на улице Крауля.

Ранее ветеран «Вагнера» раскрыл подробности дисциплины в ЧВК.

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