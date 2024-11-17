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На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на южных Курилах

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Андрей Зима/РИА Новости

Экстренное предупреждение в связи с сильным дождем объявлено в Южно-Курильском и Курильском районах. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Циклон накроет местность вечером 17 ноября и продолжится до 18 ноября.

«В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все необходимые средства и техника приведены в готовность для ликвидации последствий. Ситуация с надвигающимся циклоном находится на контроле у ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В целях безопасности местных жителей попросили остаться дома и узнать о местоположении родных и близких. Кроме того, горожанам посоветовали воздержаться от поездок на рыбалку в период действия предупреждения.

16 ноября в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Сообщалось, что в восточной части Финского залива было штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 метров в секунду. Высота волн составила 2,5 — 3 метра.

Ранее пригород Магадана затопило после прихода циклона из Охотского моря.

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