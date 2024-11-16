В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС в Telegram-канале.

16 ноября в восточной части Финского залива было штормовое предупреждение из-за сильного юго-западного и западного ветра с порывами до 25–28 метров в секунду. Высота волн составила 2,5 — 3 метра. Уровень воды, по данным пресс-службы, может достичь критериев наводнения.

«Для защиты города от штормового нагона по распоряжению ЦУКС МЧС Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга начал закрывать защитные затворы в 16:00», — говорится в сообщении.

По данным КЗС, движение кораблей по Кронштадтскому фарватеру приостановлено. В городе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местных жителей призвали соблюдать осторожность. К 22:00 текущего дня ожидается повышение уровня воды до 170 сантиметров.

Подъем воды в городе происходит из-за западного ветра, который вызывает подъем волны и усиливает движение в направлении устья Невы.

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