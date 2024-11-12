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Пригород Магадана затопило после прихода циклона из Охотского моря

Поселок Снежный в пригороде Магадана затопило из-за подъема уровня воды в реке

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МЧС Магаданской области

Поселок Снежный в пригороде Магадана затопило из-за поднятия уровня воды в реке Дукча, единственную школу в населенном пункте закрыли. Об этом сообщило РИА Новости.

В Магаданскую область ранее пришел циклон из Охотского моря, который принес резкое повышение температуры.

«Перепад температур резкий, от минуса большого до плюса. В результате река поднялась порядка двух метров», — заявил агентству заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана Владислав Головин.

Он отметил, что стоявшие до этого морозы «давят» подземные воды, в результате произошло наслоение, и подземные воды не попадают в реку, из-за чего происходит разлив.

В Снежный приехала тяжелая техника, но воды очень много, есть необходимость в прочистке русла реки. В поселке работают спасатели, утром они эвакуировали одну из жительниц, дом которой оказался затоплен.

Учащихся единственной школы перевели на дистанционное обучение, так как к зданию невозможно подъехать из-за воды.

В сентябре в Магадане разрушился мост через реку Чай-Урья.

Ранее жилые дома в Челябинской области затопило борщом.

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