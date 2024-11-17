На западе Украины получила повреждение магистральная труба теплоснабжения

Во Львовской области получила повреждение магистральная труба теплоснабжения. Об этом сообщил глава региона Максим Козицкий, его слова передает украинское издание «Страна.UA».

«Без теплоснабжения временно осталось 6 тыс. человек», — сказал он.

По словам Козицкого, на место инцидента выехали профильные службы.

До этого сообщалось, что объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины.

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.