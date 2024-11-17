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На западе Украины получила повреждение магистральная труба теплоснабжения

Козицкий: во Львовской области повреждена магистральная труба теплоснабжения

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Shutterstock

Во Львовской области получила повреждение магистральная труба теплоснабжения. Об этом сообщил глава региона Максим Козицкий, его слова передает украинское издание «Страна.UA».

«Без теплоснабжения временно осталось 6 тыс. человек», — сказал он.

По словам Козицкого, на место инцидента выехали профильные службы.

До этого сообщалось, что объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины.

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.

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