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В Киеве вновь произошли взрывы

В Киеве произошли новые взрывы на фоне воздушной тревоги

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Vladyslav Sodel/Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги вновь произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».

По данным издания «Страна.ua», в Киеве, Днепропетровской области, а также подконтрольных украинским войскам частях Донецкой народной республики применяются экстренные отключения света.

С 6:38 мск в украинской столице звучит сигнал воздушной тревоги. В красной зоне находятся Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольная Вооруженным силам Украины территория Запорожской области.

До этого в Черкасской области Украины в третий раз за утро произошли взрывы.

На фоне происходящего министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве заявили, что обсуждают прекращение ударов по энергообъектам через посредника.

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