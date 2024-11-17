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В Одессе прекратилось водоснабжение

В Одессе прекратилось водоснабжение и остановился электротранспорт

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Yulii Zozulia/Global Look Press

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале сообщил, что весь электротранспорт города остановил работу из-за проблем с электроснабжением, в ряде районов пропал свет.

«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — заявил он.

Издание «Зеркало недели» также сообщило, что в Одессе отключилось водоснабжение.

Утром в воскресенье, 17 ноября, сообщалось, что в Одессе на юге Украины произошли взрывы. Позднее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев подтвердил данную информацию, он сообщил, что была слышна вторичная детонация. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины заявил об «одной из крупнейших» воздушных атак ВС РФ.

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