Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Савеловский суд Москвы отклонил просьбу представителей гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом свидетельствуют данные судебного решения, передает ТАСС.

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — говорится в сообщении.

Адвокат Блиновской не стал опровергать эту информацию и отказался от комментариев из-за того, что не видел соответствующего решения.

В судебной картотеке сказано, что заявление об ускорении рассмотрения дела Блиновской было зарегистрировано в середине октября.

Блогерша Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Блиновскую признали банкротом