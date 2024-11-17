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Экс-министр обороны Грузии объявлен в розыск и заочно арестован в России

Экс-главу МО Грузии Кезерашвили объявили в розыск и заочно арестовали в России

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили объявлен в розыск и заочно арестован в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Представители Кезерашвили это решение не обжаловали, и оно вступило в силу.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в 2016 году заявил, что Кезерашвили, который возглавлял грузинское минобороны во времена конфликта в Южной Осетии, остается в статусе обвиняемого по делу, которое расследуется в России. Его обвиняли в военных преступлениях, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году после нападения грузинской армии.

14 ноября Бутырский районный суд Москвы заочно заключил под стражу публициста Бориса Стомахина по делу о фейках про Вооруженные силы России.

Днем ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины.

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