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Российский суд заочно арестовал судью Международного уголовного суда

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 УК РФ (Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей). Суд арестовал фигурантку на два месяца с момента экстрадиции в Россию или с момента задержания на российской территории.

Алапини-Гансу — адвокат из Бенина. В 2018 году правозащитник была избрана судьей МУС на девятилетний срок. В 2022 году судебная коллегия МУС, в составе которой была Алапини-Гансу, выдала ордер на арест трех бывших чиновников Южной Осетии в рамках конфликта с Грузией в 2008 году.

В марте 2024 года Алапини-Гансу стала заместительницей главы МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина.

11 ноября Басманный суд Москвы объявил в международный розыск заочно арестованного в России судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бена Махфуда.

Ранее Зеленский пригрозил лидеру КНДР запросом в МУС на выдачу ордера на его арест.

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