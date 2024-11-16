В Саратовской области создадут базу наркозависимых

Минздрав Саратовской области создаст базу наркозависимых. Постановление об этом подписал глава ведомства Владимир Дудаков.

В список будут вноситься граждане, которых суд обязал пройти лечение от зависимости, а также лица, которым было предписано пройти проверку на наркотики, профилактику, медицинскую или социальную реабилитацию. В реестре наркозависимых будет значиться фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и диагноз лица. Основой для реестра станет база данных областной клинической психиатрической больницы до 20 ноября. Затем данные будут обновляться ежемесячно с учетом данных поликлиник и ПНД.

Кто будет иметь доступ к реестру в формате Excel, неизвестно. Подчеркивается, что он должен создаваться с соблюдением врачебной тайны и информация пациентов из реестра должна передаваться по защищенному каналу.

До этого саратовские полицейские задержали мужчину с восемью кг наркотиков в машине. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

До этого сахалинец закупил более 2 кг наркотиков в Подмосковье и отправил их себе почтой.