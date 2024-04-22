Россиянин прятал под обшивкой автомобиля восемь килограммов наркотиков

В Саратовской области инспекторы полиции при поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ, который уже ранее был судим по аналогичной статье. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автоинспекторы остановили автомобиль предполагаемого преступника в Татищевском районе — им оказался 35-летний житель Московской области. При досмотре машины подозреваемого силовики обнаружили под обшивкой багажника несколько пакетов с запрещенным веществом. Общий вес свертков с метилэфедроном составил около восьми килограммов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее сахалинец закупил более 2 кг наркотиков в Подмосковье и отправил их себе почтой.