Россиянин закупил более двух кг наркотиков и отправил их себе почтой

Жителя города Поронайска задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Сахалинской области.

Как установили правоохранители, 33-летний мужчина, будучи с визитом в Москве приобрел n-метилэфедрон и гашиш, который его куратор оставил для него в одном из тайников в Московской области. Злоумышленник забрал запрещенные вещества, расфасовал их и отправил в Южно-Сахалинск. После получения посылок он планировал сбыть наркотики на территории области через закладки.

«Вернувшись на остров в конце марта, он получил первую посылку, которую перевез на съемную квартиру и начал готовить наркотики к сбыту. В начале апреля ему пришла вторая посылка, при получении которой злоумышленник был задержан», — рассказали в полиции.

Внутри посылки эксперты обнаружили наркотики, упакованные в тару из под бытовой химии. При досмотре квартиры, которую подозреваемый снимал в областном центре, правоохранители нашли еще одну партию с запрещенными веществами. Всего у сахалинца изъяли два килограмма синтетических наркотиков и 372 грамма гашиша.

Мужчину арестовали, в отношении него проводятся следственные действия.

Ранее подмосковная полиция изъяла у двух мужчин 100 кг мефедрона.