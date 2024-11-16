Школе в Новочебоксарске запретили кормить детей после нарушений

Роспотребнадзор запретил школе №4 в чувашском Новочебоксарске кормить учащихся по итогам проверки в столовой. Об этом сообщает РИА Новости.

В школьном пищеблоке были выявлены нарушения правил санпина.

До этого журналисты выяснили, что причиной массового отравления школьников в Чувашии стали рыбный суп и плов. После отравления в школе к врачам обратились 163 человека. По предварительным данным, у пострадавших диагностировали гастроэнтерит — кишечную инфекцию.

129 человек обратились в поликлинику за амбулаторной помощью, их обслуживают участковые педиатры. К 33 детям потребовалась скорая помощь, пятеро из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось об инциденте в Оренбурге, где семья из четырех человек отравилась угарным газом.