Стало известно, чем могли массово отравиться школьники в Чувашии

Больше сотни школьников и кадетов отравились в Чувашской Республике после того, как поели рыбный суп и плов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

По их информации, в день отравления ученики школы №4 в Новочебоксарске и местного кадетского лицея ели именно эти блюда. Журналисты отметили, что оба образовательных учреждения имеют одного и того же поставщика питания.

15 ноября в министерстве здравоохранения Чувашии сообщили, что после массового заболевания детей, питавшихся в школьной столовой, за помощью к врачам обратились 163 человека. В ведомстве уточнили, что по линии скорой помощи поступило 34 обращения, в том числе 33 — от детей, пять учеников госпитализированы, еще 129 человек обратились за амбулаторной помощью.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее массовое отравление грибами произошло на Кубани.