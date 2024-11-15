В США мачеха продала приемную дочь-подростка полицейскому за $100

В США судят полицейского, который купил девочку-подростка у ее мачехи и изнасиловал. Об этом сообщает Washington Post.

Ларри Клей жил в небольшом городке в Западной Вирджинии и работал помощником шерифа. Однако в 2020 году 17-летняя девушка, имя которой скрыто под инициалами С.Н., обратилась в правоохранительные органы и обвинила Клея в сексуальном насилии.

По словам потерпевшей, 55-летний мужчина заплатил $100 ее мачехе, которая заставила приемную дочь согласиться на акт близости с полицейским. Женщина манипулировала и угрожала подростку, утверждая, что в случае отказа выгонит ее на улицу. В итоге офицер изнасиловал девочку, а узнав о том, что она обвинила его в этом, попытался скрыть улики. Над пострадавшей издевались сверстники, которые с недоверием отнеслись к ее заявлению.

Обвинения мужчине предъявили лишь весной 2023 года, к тому времени его жертва уже окончила школу, покинула город и родила ребенка, но заседания суда откладывались по просьбе адвоката обвиняемого, который подчеркивал, что до сих пор его клиент имел репутацию надежного полицейского. Мужчине грозит пожизненное заключение за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетней.

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