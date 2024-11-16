Бастрыкину доложат о массовом отравлении в Чувашии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по факту массового отравление в школе Новочебоксарска. Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

Согласно посту, после жалоб учащихся на самочувствие было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Накануне в Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 16 ноября их число достигло 205. Все они ученики или сотрудники школы №4 в Новочебоксарске. У заболевших обнаружена РНК норовируса (вирус, геном которого представлен рибонуклеиновой кислотой; инфекцию, вызванную таким вирусом, называют «желудочным гриппом»). По словам родителей заболевших школьников, дети жаловались, что в школьной столовой их кормили сырыми котлетами и кислыми салатами. Следователи обнаружили в школе просроченные продукты.

Ранее на российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей.