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Бастрыкину доложат о массовом отравлении в Чувашии

Главе СК Бастрыкину доложат о массовом отравлении в школьной столовой в Чувашии

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Павел Лисицын/РИА Новости

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по факту массового отравление в школе Новочебоксарска. Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

Согласно посту, после жалоб учащихся на самочувствие было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

Накануне в Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 16 ноября их число достигло 205. Все они ученики или сотрудники школы №4 в Новочебоксарске. У заболевших обнаружена РНК норовируса (вирус, геном которого представлен рибонуклеиновой кислотой; инфекцию, вызванную таким вирусом, называют «желудочным гриппом»). По словам родителей заболевших школьников, дети жаловались, что в школьной столовой их кормили сырыми котлетами и кислыми салатами. Следователи обнаружили в школе просроченные продукты.

Ранее на российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей.

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