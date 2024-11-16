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На место захвата заложников под Парижем прибыли снайперы

BFMTV: снайперы прибыли на место захвата заложников в Исси-ле-Молино во Франции

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Kevin Coombs/Reuters

Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в Исси-ле-Молино во Франции. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, также рядом с местом инцидента «много полиции».

До этого сообщалось, что сотрудников ресторана l'Olivier захватил сын владельца заведения. Он грозится покончить с собой и вооружен ножом. С ним пытаются разговаривать переговорщики спецназа. Известно, что в помещении удерживаются четверо сотрудников.

До этого во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.

Ограбление произошло 4 июля в магазине Valer на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, около 13:00 мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около сорока ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

Ранее нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов.

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