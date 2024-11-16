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На Украине начнут спонсировать обучение женщин «мужским» профессиям

Минэкономики Украины начнет спонсировать обучение женщин «мужским» профессиям

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минэкономики Украины начнет спонсировать обучение работодателями женщин «мужским» профессиям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Размер субсидии составит порядка €700 евро на каждую работницу. Речь идет о таких профессиях, как водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика; оператор станков с программным управлением; фрезеровщик; мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и т. д. — список профессий был утвержден правительством страны. Обратиться за компенсацией обучения работодатель сможет в центр занятости.

15 ноября правительство Украины рекомендовало более 30 «мужских» профессий для женщин.

По информации министерства экономики Украины, дефицит рабочей силы в стране составляет около 4,5 миллиона человек. На этом фоне в стране стали приглашать женщин на должности водителей транспортных средств, включая категории CE и DE (грузовики с прицепами и автобусы-гармошки), машинистов экскаваторов, крановщиков, помощники машинистов тепло- и электровозов, трактористов, слесарей, газоэлектросварщиков и т. д.

Ранее на Украине начали вывозить школьниц из страны на фоне слухов о мобилизации женщин.

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