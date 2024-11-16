В воинских частях Абхазии усилили охрану

Минобороны Абхазии усилило охрану в воинских частях и подразделениях из-за беспорядков. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба.

«Усилили охрану в воинских частях и подразделениях», — отметил он.

Также на усиленный режим работы на фоне беспорядков перешли городские службы Сухума (столицы Абхазии).

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек. Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства. Президент Абхазии покинул Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие против инвестиционного соглашения с Россией освободят здание парламента. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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