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Городские службы в столице Абхазии усилили работу на фоне беспорядков

Мэр Сухума Эшба сообщил об усилении работы городских служб на фоне беспорядков

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РИА Новости/РИА Новости

Городские службы Сухума (столицы Абхазии) частично перешли на усиленный режим работы на фоне беспорядков, передает ТАСС.

По словам мэра Беслана Эшбы, все службы города и администрация функционируют штатно.

«В некоторых местах, связанных с коммуникациями и ЧС, работа усилена», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что в понедельник, 18 ноября, городские власти спланируют дальнейшую работу и продолжат предоставление жителям необходимых услуг.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек. Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства. Президент Абхазии покинул Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие против инвестиционного соглашения с Россией освободят здание парламента. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Абхазии.

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