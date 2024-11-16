Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат из Дагестана назвал пропавшую дочь шахидкой, чтобы ее быстрее нашли

Mash: депутат из Дагестана соврал полиции, что его дочь хочет устроить теракт

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат из Хивского района Дагестана назвал свою пропавшую дочь шахидкой, чтобы правоохранительные органы быстрее ее нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, родители поругались с 14-летней девочкой. Она заявила, что не хочет с ними жить, и сбежала под утро. Отец позвонил в полицию с заявлением, что дочь собирается устроить теракт и у нее с собой три килограмма тротила.

Школьницу объявили в розыск и обнаружили у подруги. Отец признался, что выдумал историю о тротиле, ему грозит уголовное преследование за ложное сообщение о теракте.

Накануне сообщалось, что россиянин поссорился с другом в онлайн-игре и решил отомстить, «заминировав» от его имени несколько зданий в Костромской области. Мужчина зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Дагестане арестовали брата террориста за мошенничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами