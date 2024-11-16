В Дагестане арестовали брата террориста за мошенничество

В Дагестане арестовали брата террориста Османа Омарова, Адилпашу Омарова, за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемый является сыном экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В 2020 году он был фиктивно трудоустроен на государственную должность в Россельхознадзоре для незаконного получения заработной платы. За период с 2020 по 2024 год он получил от государства более 2,2 млн рублей.

До этого трое фигурантов дела о терактах в Дагестане были внесены в реестр террористов в РФ.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированы пятеро нападавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном приобретении, хранении и перевозке, а также о хищении огнестрельного оружия.

Ранее представлявшемуся генералом ФСБ жителю Крыма вынесли приговор за мошенничество.