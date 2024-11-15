Россиянин поссорился с другом в онлайн-игре и «заминировал» от его имени несколько зданий

Россиянин поссорился с другом в онлайн-игре и решил отомстить, «заминировав» от его имени несколько зданий в Костромской области. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщается, что геймер из Ростовской области поссорился в онлайн-игре с другим игроком, который проживает в Костроме. Первый в качестве мести решил «заминировать» несколько зданий от имени обидчика.

Мужчина зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных сервисах и разослал в государственные организации и учреждения сообщения о якобы готовящихся актах терроризма.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался житель города Шахты, и задержали его. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье сестры-подростки обиделись на соперника в игре и обвинили его в изнасиловании.