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Задержан водитель, подозреваемый в нападении на участника СВО

Задержан водитель такси, подозреваемый в нападении на бойца СВО с инвалидностью

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Алексей Майшев/РИА Новости

Водитель такси, подозреваемый в нападении на участника специальной военной операции, задержан в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Отмечается, что следователями по подозрению в совершении преступления по статье УК РФ «Хулиганство» задержан уроженец иностранного государства, — какого именно, не уточняется.

По данным СК РФ, 12 ноября водитель «Яндекс.Такси» из-за малозначительного повода напал на пассажира — участника СВО, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил костыли бойца из машины, после чего вытолкнул пассажира с заднего сиденья, а затем прыгнул ему на поврежденную ногу и уехал.

Участника СВО госпитализировали, в настоящее время он проходит лечение.

В СК РФ сообщили, что в ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и по ходатайству следствия изберут меру пресечения.

По данным mk.ru, участник СВО стал инвалидом, наступив на мину на фронте. Ему помог проезжавший мимо автомобилист, который обратил внимание на лежащего у дороги человека, укрытого курткой, при этом одна его ступня была перемотана окровавленным бинтом.

Ранее в Курганской области задержали полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО.

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