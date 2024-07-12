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Полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО, задержали в Курганской области

В Курганской области задержаны сотрудники полиции за избиение военнослужащего

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Shutterstock

В Курганской области задержали сотрудников одного из местных отделений полиции. Как сообщает Ura.ru, правоохранителей подозревают в избиении военного.

Инцидент, участников которого задержали в конце июня, произошел еще в феврале. Тогда житель Юргамышского округа, проходивший службу в рядах ВС РФ, вернулся домой к своей жене. Вскоре супруги поссорились, и женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Приехав по вызову, стражи порядка якобы избили агрессивного мужчину. Пострадавший снял побои и оставил жалобу на представителей правопорядка. После служебной проверки сотрудников полиции, уличенных в применении силы к участнику спецоперации, задержали.

По данным источников агентства, в превышении полномочий с применением насилия обвинили подполковника Сергея Столярова и его подчиненных Евгения Варлакова и Сергея Суровяткина. В настоящее время они уже находятся под арестом.

Ранее жительница Воронежа обвинила полицейского в избиении ее 17-летнего сына.

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