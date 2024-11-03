«Так надолго он никогда не сбегал»: за поимку кота-бизнесмена из Перми обещано крупное вознаграждение

В Перми пропал первый трудоустроенный кот в России по имени Барсик. Его хозяин Василий Кучумов рассказал «Газете.Ru», что питомец и раньше сбегал из дома, но так надолго — никогда.

«Он некастрированный, я все планировал, что удастся найти сибирскую кошку для него, чтобы были котята. Но за девять лет барсиковой жизни нормальной сибирской кошки не получилось. Он всегда порывался убежать на улицу. Мы живем в таунхаусе, есть свой внутренний дворик, всеми силами огороженный, но он там умудрялся через сетки сбегать. В этот раз он сбежал из входной двери, пока я провожал гостей, так он тоже делал периодически. Сбежал он ночью 1 ноября, вот уже третьи сутки мы его ищем. Так надолго он, конечно, никогда не сбегал, потому что мне удавалось его вовремя отследить и ходить просто пасти по несколько часов — он не давался в руки, а потом удавалось его внезапно схватить. Здесь он просто ушугнул моментально, и мы не смогли его в течение двух часов ночью найти», — сказал он.

По словам Кучумова, за поимку кота он готов выплатить 100 тысяч рублей, а за фотографию с локацией — 5 тысяч рублей, поскольку питомец очень ценен для него.

«Поиски продолжили уже с рассветом. Собственно, ни я не сплю, друзья некоторые у меня не спят — ходим, ищем его в течение этого продолжительного времени. Он очень ценен для меня, мне не жалко никаких денег. Я считаю, что 100 тысяч могут побудить кого-то из пермяков в нашей округе Висим, микрорайон так называется, выйти тоже на поиски. Плюс я еще попросил, если кто-то его заметит, но он не дастся в руки, отправить хотя бы фотографию с локацией, чтобы я успел вовремя подбежать, подъехать, прилететь. За достоверную фотографию готов 5 тысяч выплатить сиюминутно. Если это будут сотни фотографий, я готов выплатить сотни раз по 5 тысяч. Кот для меня самое ценнейшее существо, потому что это кот моей матушки, которая ушла в июне. И он такая, последняя связующая нить», — подчеркнул мужчина.

Барсик стал известен в 2016 году как первый официально трудоустроенный кот в РФ — ему платили 33 тысячи рублей за работу в строительной компании. Позднее он стал «директором» магазина и кофейни, где присматривал за порядком и оказывал платные услуги. Например, погладить кота по голове стоило 200 рублей, поиграть лазером — 300, а дернуть его за хвост можно было за 500 рублей.

1 ноября хозяин Барсика сообщил о пропаже в соцсетях и пообещал за его поимку заплатить 50 тысяч рублей, на следующий день он повысил сумму вознаграждения до 75 тысяч.

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