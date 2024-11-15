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Кота, украденного школьницами из зоомагазина, нашли в Москве

В Москве нашли кота Лучика, который был похищен школьницами и сбежал от них

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Телеграм-канал Осторожно, новости

В Москве отыскали кота Лучика, которого украли из магазина две школьницы. Об этом «Осторожно, новости» рассказали волонтеры.

По словам активистов, кот нашелся в районе станции метро «Аннино» на юге Москвы. Его поймали около 30 минут назад. В поисках приняли участие более двух тысяч людей.

«Каждый внес свой вклад в поиск малыша», — заметила одна из организаторов спасательной операции Дарья.

Сейчас Лучик чувствует себя хорошо, отправится ли он обратно в магазин или на передержку, не уточняется.

Сообщалось, что девочки ушли из дома, их несколько дней разыскивали родители и полиция. Сегодня школьниц нашли в Алуште. Они рассказали полицейским, что в день инцидента прогуляли уроки в школе, после чего вместе съездили сначала в торговый центр «Европейский» на станции метро «Киевская», а затем отправились в ТЦ на Речном вокзале. Там они зашли в зоомагазин, где забрали кота. Из слов девочек следует, что решение забрать животное они приняли спонтанно.

Информация о том, как несовершеннолетние оказались в Крыму и что стало с рыжим котом, которого школьницы перед своим путешествием забрали из магазина на Фестивальной улице, отсутствует. Известно, что питомец находился в магазине на передержке, ему искали новый дом.

Как передавал Life со ссылкой на SHOT, девочки были замечены в издевательствах над животными. В частности одна из несовершеннолетних публиковала в своих соцсетях фотографию перекрашенной в разные цвета собаки.

Ранее грабители проникли в квартиру москвича и похитили кота вместе с лотком.

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