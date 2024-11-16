Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания

Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской главу комиссии Георгия Каландаришвили. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время заседания ЦИК, на котором рассматривают итоговый протокол по прошедшим парламентским выборам. Однако из-за случившегося заседание приостановили.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным ЦИК, находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент республики Саломе Зурабишвили после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования и призвала провести в стране новые парламентские выборы ради выхода из политического кризиса.

С призывом к проведению выборов Зурабишвили выступила на совместной пресс-конференции с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза, не признавших итоги голосования в Грузии.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.