Президент Грузии призвала к новым парламентским выборам в стране

Президент Грузии Зурабишвили призвала провести в стране новые парламентские выборы ради выхода из политического кризиса. Ее слова приводит РИА Новости.

С призывом к проведению выборов Зурабишвили выступила на совместной пресс-конференции с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза, не признавших итоги голосования в Грузии.

«У Грузии однопартийное правление, которое захватило все институты страны, и результат мы получили на прошедших однопартийно сфальсифицированных выборах», — описала свое видение ситуации президент.

В ходе пресс-конференции председатель парламентского комитета по иностранным делам германского Бундестага Михаэль Рот заявил, что на выборах в Грузии не была соблюдена тайна голосования, происходили подкупы избирателей, что вызвало сомнения в их легитимности.

До этого Зурабишвили заявила, что грузинскую диаспору не допустили до выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее Зурабишвили отказалась от допроса в генпрокуратуре.