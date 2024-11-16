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Председатель ГД запустил опрос о проекте запрета зачисления в школы без знания русского языка

Володин запустил опрос о проекте запрета зачисления в школы без знания языка

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин спросил россиян об отношении к законопроекту, который запрещает зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.

13 ноября глава комиссии Госдумы по миграционной политике Ирина Яровая сообщила, что законопроект, устанавливающий запрет на зачисление детей мигрантов в российские школы без подтверждения знаний русского языка, будет готов к внесению в палату парламента на следующей неделе.

«Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — с таким вопросом обратился к своим подписчикам Володин.

По состоянию на 09:23 (мск), из более 31 тысячи проголосовавших 96% ответили «Поддерживаю», 2% — «Не поддерживаю», и 2% ответили, что им все равно.

Агентство РБК ранее писало, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.

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