В Госдуму внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы

Глава комиссии Госдумы (ГД) по миграционной политике Ирина Яровая заявила, что законопроект, устанавливающий запрет на зачисление детей мигрантов в школы РФ без подтверждения знаний русского языка, будет готов к внесению в палату парламента на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Яровой, депутаты подготовили изменения в законодательство, устанавливающие обязательное тестирование детей на знание русского языка при поступлении в общеобразовательные учреждения.

«Мы сейчас проходим доработку этого текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе», — сказала Яровая на пленарном заседании Госдумы.

9 ноября председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что при зачислении в школы детей мигрантов депутаты предлагают предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения его владением.

Агентство РБК ранее писало, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.