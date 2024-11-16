Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд установил мотивы Зыгаря в публикациях о фейках про Бучу

Суд: Зыгарь распространял фейки насчет Бучи из политической ненависти

close
zygaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) распространял фейки насчет Бучи из политической ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«О совершении Зыгарем М. В. преступления по мотивам политической ненависти свидетельствует содержание опубликованного <...> сообщения, в котором он во враждебно-агрессивной форме <...> выражает явно негативное отношение к представителям Вооруженных сил РФ в связи с проведением специальной военной операции», — указано в документах суда.

В судебных документах также указана инормация о проведенной лингвистической экспертизы. Свидетелем по делу выступает оперуполномоченный отдела «Э» ГУПЭ МВД России.

До этого московский городской суд признал законным приговор журналисту Михаилу Зыгарю за распространение фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ).

Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются «недопустимым доказательством» для включения его в реестр СМИ — иностранных агентов.

Ранее МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами