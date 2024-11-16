Суд установил мотивы Зыгаря в публикациях о фейках про Бучу

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Журналист Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) распространял фейки насчет Бучи из политической ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«О совершении Зыгарем М. В. преступления по мотивам политической ненависти свидетельствует содержание опубликованного <...> сообщения, в котором он во враждебно-агрессивной форме <...> выражает явно негативное отношение к представителям Вооруженных сил РФ в связи с проведением специальной военной операции», — указано в документах суда.

В судебных документах также указана инормация о проведенной лингвистической экспертизы. Свидетелем по делу выступает оперуполномоченный отдела «Э» ГУПЭ МВД России.

До этого московский городской суд признал законным приговор журналисту Михаилу Зыгарю за распространение фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ).

Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются «недопустимым доказательством» для включения его в реестр СМИ — иностранных агентов.

Ранее МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России.