Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье потушили пожар в доме благотворительного фонда

МЧС: пожар в доме благотворительного фонда помощи женщинам в Подмосковье потушен

close
Телеграм-канал Прокуратура Московской области

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Подмосковье полностью потушен», — сказано в заявлении ведомства.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло 15 ноября около 22:00 мск. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в нем находилось 26 человек, 18 из которых — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Экстренная медицинская помощь также потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40 мск. Причинами возгорания могли стать короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами