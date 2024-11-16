В Подмосковье потушили пожар в доме благотворительного фонда

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Подмосковье полностью потушен», — сказано в заявлении ведомства.

Возгорание в приюте в садовом некоммерческом товариществе «Горицвет» произошло 15 ноября около 22:00 мск. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в нем находилось 26 человек, 18 из которых — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Экстренная медицинская помощь также потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40 мск. Причинами возгорания могли стать короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.