Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение при пожаре в Подмосковье

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение при пожаре в частном доме в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Других подробностей не приводится.

Речь идет о пожаре в приюте для женщин, пострадавших от насилия. Это учреждение находится в деревне Чигасово (СНТ «Горицвет»). В здании жили матери с детьми в возрасте 2-3 лет. МЧС России ранее сообщило о пяти пострадавших в результате инцидента.

15 ноября в Москве на Арбате произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского. По данным Telegram-канала Mash, в 300-метровом жилье бизнесмена на Староконюшенном переулке загорелись мебель, подвесной потолок и личные вещи. Сам Озерский сообщил, что в данный момент находится не в городе и не осведомлен о происшествии. Соседи утверждают, что причиной инцидента стало короткое замыкание.

Ранее в Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре в Подмосковье.