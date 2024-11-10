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Российские военные сбили еще два беспилотника в Орловской области

Клычков: силы ПВО сбили еще два БПЛА в Орловской области, никто не пострадал

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Вражеская атака продолжается – сбиты еще два беспилотника», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

До этого Клычков сообщил, что средства ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Орловской областью.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за утро на подлете к столице средства ПВО уничтожили 32 вражеских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

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Атаки БПЛА на Россию
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