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ЦБ отменит ограничение ПСК по кредитным картам на один квартал

ЦБ отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам на квартал

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Банк России решил отменить ограничение на полную стоимость кредита по кредитным картам в период с 1 января по 31 марта 2025 года, учитывая увеличение рыночных ставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Совет директоров ЦБ России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не устанавливать лимиты на полную стоимость кредита (ПСК) для кредитных учреждений по кредитным картам, а также по дебетовым картам с овердрафтом.

Центральный банк пояснил, что в сегменте кредитных карт из-за неадекватных практик нескольких крупных банков, на которые приходится значительная часть кредитования, среднее значение ПСК за третий квартал 2024 года оказалось заниженным. Так как именно это значение является основой для определения предельного уровня ПСК на первый квартал 2025 года, такое ограничение могло бы негативно сказаться на доступности карт для граждан.

«В связи с ростом рыночных ставок Банк России временно устраняет лимит на ПСК по кредитным картам на один квартал», — говорится в заявлении.

ЦБ будет вводить мораторий в случаях значительных изменений на рынке, влияющих на ПСК, включая рыночные ставки, если ценообразование кредитных продуктов изменяется с задержкой. По большому числу категорий кредитов ужесточение денежно-кредитной политики (начиная с третьего квартала, банки повысили ставки по вкладам на 3,6 процентных пункта) достаточно быстро отразилось на рыночной стоимости, и допустимых законом отклонений достаточно, чтобы кредитование продолжалось.

На днях опрос показал, что треть россиян готовы рискнуть и взять кредит у нелегалов. В результате общения с 1500 представителями экономически активного населения России оказалось, что 18% из них могут прийти к нелегальным кредиторам после отказа в выдаче средств в банке и/или микрофинансовой организации; а 12% пошли бы к нелегалам, если бы условия ссуды показались более выгодными, чем в легальной финансовой организации.

Ранее россиян призвали не брать кредиты на Новый год.

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