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Треть россиян готовы рискнуть и взять кредит у нелегалов

РИА Новости: 30% россиян готовы взять нелегальный кредит

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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Треть россиян готовы рискнуть и взять кредит у нелегалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос населения экспертами Summit Group.

В результате общения с 1500 представителями экономически активного населения России оказалось, что 18% из них могут прийти к нелегальным кредиторам после отказа в выдаче средств в банке и/или микрофинансовой организации; а 12% пошли бы к нелегалам, если бы условия ссуды показались более выгодными, чем в легальной финансовой организации.

«Уровень осведомленности людей о проблеме остается низким, а готовность одолжить денежные средства у таких субъектов — высокой», — сообщили эксперты.

Отмечается, что 36% опрошенных не знали о том, кто такие нелегальные кредиторы, и только 17% опрошенных заявили, что в состоянии отличить легального кредитора от нелегального.

Тем временем россияне продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Так, в ноябре стало известно, что калининградка взяла кредит, заняла деньги у друзей и отдала мошенникам 1,9 млн рублей.

Ранее россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита.

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