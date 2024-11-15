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Россиян призвали не брать кредиты на Новый год

Экономист Балынин призвал жить по средствам, не празднуя Новый год в кредит

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые собрались брать кредит на новогодние подарки, лучше придерживаться правила «жить по средствам». Заем будет потрачен, а за долг придется переплатить более 10%. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В этом году стоимость обслуживания новых кредитов выросла. Поэтому даже по небольшому кредиту сумма переплаты будет большой. Например, если взять на год 50 тыс. рублей под 30% годовых, сумма переплаты составит 8,5 тыс. рублей, или 17%. Брать кредит на текущие расходы (отдых, подарки, празднования) — нерационально, так как из кредита не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся впоследствии? Думаю, что надо исходить из правила «жить по средствам», — отметил экономист.

По его мнению, если денег на подарки нет, их можно сделать своими руками или обойтись без них: по-настоящему близким людям в первую очередь важны внимание и забота, а не бешеные траты.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. После этого банки повысили ставки по кредитам.

Ранее россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита.

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