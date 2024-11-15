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В Германии признали, что Россия владеет преимуществом на всех участках фронта

Генерал Фройдинг: армия России завладела преимуществом на всех участках фронта

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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель рабочей группы по организации помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг признал, что российские войска имеют инициативу на всех направлениях фронта в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в подкасте телерадиокомпании NDR.

«Россия в принципе на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории — быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — заявил Фройдинг телерадиокомпании.

Он отметил, что военная ситуация остается напряженной. Также он выразил мнение, что не верит в скорое завершение конфликта, несмотря на текущее положение войск.

До этого агентство Bloomberg писало, что чувство отчаяния в связи с ситуацией в украинском конфликте усиливается среди киевских властей.

В конце октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что скорое завершение военного конфликта на Украине не отвечает интересам Евросоюза.

Ранее украинские военные признались, что предчувствуют «надвигающуюся бурю».

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Операция на Украине
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