Руководитель рабочей группы по организации помощи Украине в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг признал, что российские войска имеют инициативу на всех направлениях фронта в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в подкасте телерадиокомпании NDR.

«Россия в принципе на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории — быстрее, чем мы это видели до лета и, в особенности, в Донбассе», — заявил Фройдинг телерадиокомпании.

Он отметил, что военная ситуация остается напряженной. Также он выразил мнение, что не верит в скорое завершение конфликта, несмотря на текущее положение войск.

До этого агентство Bloomberg писало, что чувство отчаяния в связи с ситуацией в украинском конфликте усиливается среди киевских властей.

В конце октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что скорое завершение военного конфликта на Украине не отвечает интересам Евросоюза.

Ранее украинские военные признались, что предчувствуют «надвигающуюся бурю».