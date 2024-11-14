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Украинские военные предчувствуют «надвигающуюся бурю»

Associated Press: у солдат ВСУ появилось ощущение надвигающейся бури

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты на Харьковском направлении с тревогой следили за ходом президентских выборов в США, отмечая, что пока результаты избирательной кампании не повлияли на ситуацию на фронте. Об этом они рассказали в интервью Associated Press.

При этом украинские бойцы предчувствуют неладное, пишет издание.

Один из бойцов ВСУ с позывным «Кот» в беседе с изданием выразил уверенность в том, что победа Дональда Трампа принесет изменения, однако он предпочитает не делать спекуляций по этому поводу.

«Командир подразделения с позывным «Кот» <…> знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — пишет издание.

Другой боец с позывным «Толстый» также признался, что чтение новостей иногда вызывает у него чувство безнадежности.

До этого агентство Bloomberg писало, что чувство отчаяния в связи с ситуацией в украинском конфликте усиливается среди киевских властей.

Ранее в Британии предрекли незавидную судьбу для ВСУ сразу на трех участках фронта.

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