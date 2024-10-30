В МИД заявили, что скорое завершение конфликта вокруг Украины не отвечает интересам Запада

Скорое завершение военного конфликта на Украине не отвечает интересам Евросоюза. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке украинская ситуация отошла на второй план.

«В ЕС делают все возможное для того, чтобы боевые действия ни в коем случае не закончились, только усиливались, углублялись. Для этого Европейский союз и поставляет оружие, выделяет деньги [Украине]. Скорое политическое решение украинского кризиса не в интересах нынешних лидеров коллективного Запада, американских кураторов», — сказала она.

Захарова добавила, что в западных странах «продолжают зарабатывать на разрушении Украины».

«Они продолжают решать собственные проблемы за счет других. Собственно говоря, в традициях колониализма, переходящего в неоколониализм», — подытожила дипломат.

26 октября Захарова пообещала ЕС ответ на мошенничество с «замороженными» активами России.

Ранее сообщалось, что ЕС подготовит Украину к «миру на выгодных условиях».