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Украинскую ракету и более 10 беспилотников уничтожили в небе над Курской областью

Губернатор Смирнов: ракету и 13 дронов ВСУ сбили над Курской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные уничтожили украинскую ракету и 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, угроза атаки БПЛА еще действует. Глава региона призвал местных жителей, обнаруживших обломки дронов, не приближаться к ним, а сообщать об опасной находке по телефону 112.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в российских регионах перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА над территорией Краснодарского края, три — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников.

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Атаки на Курскую область
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