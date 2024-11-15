Названо число российских туристов, которые сейчас находятся в Абхазии

В Абхазии на данный момент могут находиться около восьми тысяч российских туристов, более половины из них — самостоятельные путешественники. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По оценкам туроператоров, сейчас в Абхазии находятся 3-3,5 тыс. организованных туристов и порядка 5 тыс. самостоятельных путешественников. Отмечается, что более 95% из них находятся на курортах в отдалении от столицы — в Гагре и Пицунде.

Министерство иностранных дел РФ ранее рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию на фоне протестов в стране.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее в Абхазии увеличилось количество пострадавших при беспорядках.