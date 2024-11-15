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МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию

Захарова: МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

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РИА Новости

Министерство иностранных дел России настоятельно советует гражданам страны воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что в Абхазии наблюдается кризисная ситуация, которая негативно сказывается на развитии региона, независимо от того, как она будет разрешена.

«Россия, не вмешиваясь в внутренние дела Абхазии, надеется на то, что сложившаяся ситуация будет решена исключительно путем мирных политических дискуссий. При этом крайне важно придерживаться законов Абхазии, включая поддержание общественного порядка», — добавили в МИД.

В связи с этим министерство рекомендovalo гражданам России избегать поездок в республику, а тем, кто уже находится в Абхазии, следует проявлять крайнюю осторожность, избегать неопределенных ситуаций и, при возможности, покинуть страну.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что народ Абхазии протестует не против России, а против олигархов, которые «хотят сделать из республики анклав по отмыванию денег».

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.

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