МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Абхазию

Министерство иностранных дел России настоятельно советует гражданам страны воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что в Абхазии наблюдается кризисная ситуация, которая негативно сказывается на развитии региона, независимо от того, как она будет разрешена.

«Россия, не вмешиваясь в внутренние дела Абхазии, надеется на то, что сложившаяся ситуация будет решена исключительно путем мирных политических дискуссий. При этом крайне важно придерживаться законов Абхазии, включая поддержание общественного порядка», — добавили в МИД.

В связи с этим министерство рекомендovalo гражданам России избегать поездок в республику, а тем, кто уже находится в Абхазии, следует проявлять крайнюю осторожность, избегать неопределенных ситуаций и, при возможности, покинуть страну.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия заявил, что народ Абхазии протестует не против России, а против олигархов, которые «хотят сделать из республики анклав по отмыванию денег».

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.