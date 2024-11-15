В Абхазии увеличилось количество пострадавших при беспорядках

Число пострадавших во время беспорядков в Абхазии около правительственных зданий выросло до 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», — сообщили в Минздраве.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.

Ранее оппозиция Абхазии заявила, что президент согласился уйти в отставку.