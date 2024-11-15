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В ЕС раскрыли, кого в Грузии могут затронуть визовые ограничения

ЕС может обсудить визовые ограничения для грузинских чиновников и дипломатов

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РИА Новости

Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении Грузии, которые могут напрямую коснуться простых граждан республики, включая приостановку упрощенного визового режима. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

«Идея (главы дипломатии ЕС Жозепа. — «Газета.Ru») Борреля заключается в том, чтобы провести дискуссию о последствиях несвободных выборов в Грузии», — сказал он.

Источник обратил внимание, что ЕС уже принял ряд мер в отношении Грузии: приостановка прямой финансовой поддержки и помощи из Европейского фонда мира, приостановка визитов высокого уровня, а также приостановка процесса вступления Грузии в союз.

«Сейчас не время их пересматривать. И мы также обозначили меры по восстановлению поддержки… Мы ожидаем, что некоторые страны могут внести предложения по новым мерам, и мы их обсудим. Меры, такие, как визовые ограничения… они очень серьезные и затронут напрямую граждан Грузии. Не думаю, что они будут согласованы в понедельник. Могут быть вариации этих мер», — заявил источник.

По его словам, ЕС может обсудить визовые ограничения для обладателей служебных и дипломатических паспортов грузинских чиновников.

«Это будет обсуждено, но не знаю будут ли приняты решения», — добавил источник.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее президент Грузии пообещала Западу партнерство, «которое им и не снилось».

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