Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае успеха оппозиции на парламентских выборах страна станет для Запада таким партнером и союзником, о которых они даже не мечтали. Слова политика приводит агентство Interpressnews.

«Хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам или американцам. Хочу сказать, что мы будем таким партнером и союзником, которые им и не снились, когда войдем в Европу, а мы войдем в Европу», — подчеркнула Зурабишвили.

По мнению аналитиков, Зурабишвили фактически призвала Запад вмешаться в выборный процесс в Грузии, отмечает RT. Телеканал также подчеркивает, что перед выборами в стране наблюдается рост напряжённости из-за усилий действующей власти проводит независимую политику, в то время как Вашингтон и Брюссель пытаются изменить ситуацию через давление и ограничительные меры, добавляют эксперты.

Кроме того, Зурабишвили подтвердила, что «в эти дни» ей не нужны от западных стран никаких «если» или «чтобы». В ходе митинга президент Грузии также обратилась к Молдавскому президенту Майе Санду и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выразив надежду, что они «вместе войдут в Европу».

На прошлой неделе Зурабишвили заявила, что страной управляет «российское правительство», и обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов, которые пройдут 26 октября.

Ранее в Грузии инициировали процедуру импичмента президента Зурабишвили.