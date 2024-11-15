Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирку задержали за то, что она отказалась платить за несъедобный сэндвич в самолете

Пенсионерка не стала платить за сэндвич в самолете и была задержана после рейса

close
Depositphotos

Британку задержали из-за ее отказа платить за испорченный сэндвич в самолете, пишет The Sun.

79-летняя Лили Ифилд отправилась в Турцию вместе со своей дочерью, чтобы отметить там день рождения. Они летели рейсом авиакомпании Jet2 из Лондона в Бодрум. Во время полета женщине подали холодный бутерброд с тунцом, но женщина отказалась есть его и платить £9.

«На сэндвиче была плесень, я подумала, что он был заморожен и сказала: «Я не могу это есть, он замерз, он мокрый и сырой», — вспоминает Лили.

Она вернула сэндвич, будучи уверена в том, что в нем была сальмонелла. Однако стюард заявил, что ей придется за него заплатить, так как упаковка уже вскрыта. По словам Лили, бортпроводник был «неоправданно настойчивым».

Позже в пресс-службе Jet2 сказали, что поведение пассажирок, отказавшихся платить, было недобросовестным, так как они пили алкоголь, который купили в duty freе, но доказательств предоставить не смогли. В авиакомпании также подтвердили информацию о том, что по прибытии в Бодрум самолет встретила полиция. Пассажирки утверждают, что не поняли, для чего на борт были вызваны полицейские с пистолетами и дубинками.

«Полицейские стояли у входа в самолет и ждали с оружием, как будто мы были главными преступниками. Мы даже не представляли, что натворили. Я оборачивалась к людям и говорила: «Кажется, меня арестовали из-за сэндвича»», — говорит пенсионерка.

По ее словам, стражи порядка отпустили их, узнав суть конфликта, но отдых уже был испорчен, и спустя четыре дня, проведенных в турецком отеле, мать и дочь решили вернуться домой.

Ранее пассажирка получила ожоги из-за турбулентности и потребовала у авиакомпании $5 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами