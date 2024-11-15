Пассажирку задержали за то, что она отказалась платить за несъедобный сэндвич в самолете

Британку задержали из-за ее отказа платить за испорченный сэндвич в самолете, пишет The Sun.

79-летняя Лили Ифилд отправилась в Турцию вместе со своей дочерью, чтобы отметить там день рождения. Они летели рейсом авиакомпании Jet2 из Лондона в Бодрум. Во время полета женщине подали холодный бутерброд с тунцом, но женщина отказалась есть его и платить £9.

«На сэндвиче была плесень, я подумала, что он был заморожен и сказала: «Я не могу это есть, он замерз, он мокрый и сырой», — вспоминает Лили.

Она вернула сэндвич, будучи уверена в том, что в нем была сальмонелла. Однако стюард заявил, что ей придется за него заплатить, так как упаковка уже вскрыта. По словам Лили, бортпроводник был «неоправданно настойчивым».

Позже в пресс-службе Jet2 сказали, что поведение пассажирок, отказавшихся платить, было недобросовестным, так как они пили алкоголь, который купили в duty freе, но доказательств предоставить не смогли. В авиакомпании также подтвердили информацию о том, что по прибытии в Бодрум самолет встретила полиция. Пассажирки утверждают, что не поняли, для чего на борт были вызваны полицейские с пистолетами и дубинками.

«Полицейские стояли у входа в самолет и ждали с оружием, как будто мы были главными преступниками. Мы даже не представляли, что натворили. Я оборачивалась к людям и говорила: «Кажется, меня арестовали из-за сэндвича»», — говорит пенсионерка.

По ее словам, стражи порядка отпустили их, узнав суть конфликта, но отдых уже был испорчен, и спустя четыре дня, проведенных в турецком отеле, мать и дочь решили вернуться домой.

Ранее пассажирка получила ожоги из-за турбулентности и потребовала у авиакомпании $5 млн.